Il City su Dybala: la Juve fissa il prezzo

Il Manchester City di Pep Guardiola irrompe nelle trattative per Paulo Dybala. La Juventus ha fissato il prezzo

La Juventus deve guardarsi dall’assalto del Manchester City nei confronti di Paulo Dybala. L’attaccante argentino è finito nel mirino di Atletico Madrid, Bayern Monaco e Psg ma secondo Il Corriere dello Sport anche il Manchester City sta seguendo da vicino l’evoluzione del numero 10 bianconero. Il giocatore argentino, diventato un vero e proprio ‘tuttocampista’ come dichiarato da Max Allegri rimane uno dei talenti più corteggiati e Guardiola è curioso di vedere all’opera il talento juventino nel nuovo ruolo, magari con un’altra maglia.

La Juventus non direbbe di a priori a un’eventuale cessione del giocatore argentino. La posizione della Juve è chiara: Paulo non è in vendita, almeno fino a giugno. In estate tutto può cambiare, la Juve può prendere altre strade (il sogno è Mbappé) e le strade con Paulino possono separarsi. Si avvicina un’asta internazionale che farebbe aumentare ancora di più il prezzo dell’argentino. La Juve ha già fissato il prezzo e per liberarsi dalla Joya chiede almeno 100 milioni di euro. Al momento nessuno dei club interessati ha offerto quella cifra ma in estate la situazione potrebbe essere diversa. I bianconeri sognano l’arrivo di Mbappé e potrebbero cedere Dybala.