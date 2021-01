Dybala, messaggio da brividi per il 2021: le parole dell’argentino – VIDEO

Dybala, messaggio da brividi per il 2021: le parole dell’argentino per augurare un buon inizio anno ai tifosi della Juve – VIDEO

Attraverso il suo profilo Instagram, Paulo Dybala ha mandato questo messaggio ai tifosi per il 2021. Ecco le sue parole.

​«Ciao a tutti, come state? Spero tutto bene. Non volevo chiudere l’anno senza salutarvi, senza ringraziarvi essere stati con me nel 2020. È stato un anno difficile per tutti, soffrendo una pandemia mondiale. Ringrazio medici, infermieri, dottori, a tutti coloro che lavorano in ospedale per trovare la cura contro questo virus. Mando un forte abbraccio a tutti coloro che hanno sofferto per la perdita di qualcuno, a chi sta ancora lottando contro questo virus. Vi mando tutta la forza del mondo, per poter uscirne come ho fatto io. Un anno davvero difficile, molti cambiamenti, molte cose nuove. Anche nel calcio non è stato facile, siamo tornati a giocare senza pubblico ed è stranissimo. Era la prima volta, senza persone è molto brutto, senza il loro affetto e la loro passione. Speriamo non succeda più. Vi auguro il meglio per questo 2021».