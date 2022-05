Dybala: «Non so ancora cosa farò, dovrò scegliere il meglio per me»

Le parole di Dybala all’Integration Heroes Match, dove elude le voci sul suo futuro: «Dovrò scegliere quello che è meglio per me»

Intervistato da Sky Sport durante l’Integration Heroes Match, Paulo Dybala ha parlato del suo futuro.

«Bella accoglienza, sono contento di essere qui. Ho parlato con tutti non solo con Zanetti, vorrei si parlasse dell’evento di Eto’o che è più importante. Totti è un grande, le sue parole me le prendo con piacere. Adesso sono tranquillo, domani parto per la nazionale, vogliamo vincere anche contro l’Italia».

«Domani parto per la Spagna, poi vacanze. Non so ancora cosa farò, dovrò scegliere il meglio per me. Dopo sette anni vissuti in quella maniera il rapporto con i tifosi della Juve è stata la cosa più importante ed un trofeo che mi porto dietro»