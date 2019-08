Dybala, idea Psg: Leonardo avvia i contatti per la Joya

Dopo la chiusura del mercato in Premier, per Dybala c’è l’idea Psg: il giocatore non dispiacerebbe a Leonardo, che ha già aperto i dialoghi

Sembrava vicinissimo prima al Manchester United, poi al Tottenham, ma dopo la chiusura del mercato inglese Paulo Dybala è ancora della Juve. L’argentino vorrebbe convincere Sarri di poter dare una mano alla causa bianconera, ma la rosa è troppo corposa e servono cessioni. Sulla Joya, adesso, è in pole il Psg.

Come spiega il Corriere di Torino, Leonardo è in contatto con gli agenti del giocatore per parlare dei diritti d’immagine che hanno ostacolato gli affari in Premier. La trattativa con la Juve non è ancora in piedi, ma potrebbe esserlo molto presto.