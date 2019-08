Dybala Tottenham, l’argentino è più vicino agli Spurs. Le ultime

Dybala Tottenham, adesso la Joya è più vicino agli Spurs. C’è l’accordo tra il giocatore e la società, si lavora sui diritti d’immagine

Paulo Dybala e il Tottenham si sono avvicinati, forse definitivamente. L’accordo tra gli Spurs e la Juve esiste da qualche giorno, gli ostacoli erano rappresentati dalle richieste dell’argentino. Adesso sembra che l’intesa tra il classe ’93 e il club sia stato trovata.

Secondo la BBC c’è fiducia da parte degli inglesi che l’affare si compia entro la deadline del mercato, previsto per le 18 italiane di oggi. Il fattore su cui si sta lavorando in maniera assidua riguarda i diritti d’immagine del calciatore.

Gianluca Di Marzio fa un aggiornamento sulla situazione: l’intenzione del Tottenham è quella di trovare prima l’accordo definitivo con Dybala e poi pensare ai diritti di immagine in un secondo momento. Inoltre, l’argentino potrebbe non sostenere le visite mediche in quanto sarebbero valide quelle di pochi giorni fa fatte al J Medical. Si attenderebbe soltanto l’ok della Juve.