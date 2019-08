Dybala Tottenham, tutto in stallo. Adesso il futuro è un’incognita

Dybala Tottenham, altra trattativa in fumo per le alte richieste del giocatore. Paratici attende un’altra offerta buona per la Joya

Il Tottenham aveva offerto la bellezza di 70 milioni alla Juve per il cartellino di Paulo Dybala. Paratici aveva dato il suo totale assenso anche in maniera piuttosto rapida ma, ancora una volta, a far naufragare il tutto sono state le richieste dell’argentino.

Simili a quelle rifilate al Manchester United, fa sapere La Gazzetta dello Sport. Anche in questo caso le risposte inglesi sono state negative, anche perché il presidente Spurs è un uomo con cui non conviene fare a braccio di ferro. Adesso l’unica speranza per cederlo rimane il Psg?