Dzeko al Fenerbahce: il suo agente smentisce le voci dalla Turchia

L’agente dell’attaccante della Roma, Edin Dzeko, ha smentito le voci che vedrebbero il bosniaco al Fenerbahce

Intervistato a SempreInter.com, l’agente di Edin Dzeko, ha smentito le voci di un possibile trasferimento dell’attaccante della Roma al Fenerbahce. Nelle precedenti ore era infatti circolata voce che Dzeko fosse pronto per incontrare la dirigenza del Fenerbahce ad Istanbul.

Ecco le parole di Irfan Redzepagic sul bosniaco: «Ho sentito anche questi rumors dalla Turchia e non so da dove vengano. È in vacanza adesso e non a Istanbul».