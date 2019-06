Il ct della Bosnia, Prosinecki, ha parlato del futuro di Edin Dzeko, confermando l’operazione che lo porterebbe all’Inter

Edin Dzeko è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore dell’Inter. A confermare l’operazione è il ct della Bosnia, Robert Prosinecki. Il tecnico della Nazionale ha commentato così l’assenza dell’attaccante al portale locale Klix.ba.

Le sue parole: «Edin sta arrivando a Sarajevo oggi. Se è finita la trattativa per la quale era rimasto a Milano non lo so. Ma diciamolo: tutti ci aspettiamo che possa andare dove può rendere al meglio. Spero che possa chiudersi la trattativa con l’Inter, così saremo tutti contenti».