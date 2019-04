Edin Dzeko tra Inter e Premier League. Il West Ham fa sul serio, la Roma preferirebbe cederlo all’estero

Edin Dzeko lascerà la Roma al termine della stagione. Il centravanti bosniaco farà parte della rivoluzione estiva in casa giallorossa. Il bosniaco non ha convinto in questa stagione, ha segnato poco, e la dirigenza vuole puntare su un altro attaccante, possibilmente italiano. Il calciatore potrebbe rimanere in Italia ma attenzione alla pista straniera. Edin infatti piace all’Inter ma anche in Premier League, soprattutto al West Ham. L’Inter lascerà andare Mauro Icardi, contestato dai propri tifosi e in rotta con Spalletti e la squadra nonostante l’apparente rappacificazione, e il club interista tornerà sul mercato alla ricerca di un centravanti.

L’Inter, dopo Pasqua, lancerà l’assalto a Edin Dzeko, dopo lo scontro diretto di San Siro. Il bosniaco è ritenuto il profilo ideale per affiancare Lautaro Martinez: i due si alterneranno ma potrebbero anche giocare insieme, molto dipenderà dal nuovo tecnico e dal modulo scelto (con Conte potrebbe essere 3-5-2 con i due attaccanti titolari e con Politano spostato più al centro pronto ad alternarsi con i due). La Roma però, come detto, propende per una cessione all’estero e sta trattando con il West Ham: gli inglesi potrebbero mettere sul piatto 15-20 milioni, l’Inter non vorrebbe andare oltre i 12.