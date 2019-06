Tra Dzeko e Lukaku la certezza è Lautaro: il Toro pronto a prendersi l’Inter

Lautaro Martinez è pronto alla sua seconda stagione all’Inter: con un curioso precedente a dar fiducia ai tifosi nerazzurri

Tra le ipotesi Lukaku e Dzeko la certezza, per ora, si chiama Lautaro Martinez. L’attaccante argentino può ritagliarsi uno spazio da protagonista nella nuova Inter di Conte ed è atteso dalla definitiva consacrazione. La concorrenza in attacco non spaventa il Toro, che è pronto a caricare e guadagnarsi una maglia da titolare.

In più, i tifosi nerazzurri, possono affidarsi alla cabala. Dopo gli 8 gol segnati alla prima stagione con il Racing, ne sono arrivate 18 nella stagione successiva. I tifosi interisti puntano sulla potenza del centravanti argentino che non vorrà vivere per nessun motivo una stagione da comparsa.