Dzeko, la Roma lavora: l’agente a colloquio con Petrachi

La Roma lavora per il futuro di Edin Dzeko. L’attaccante, che sembrava vicino all’Inter, è in bilico. L’agente intanto incontra Petrachi

Incontro di mercato a Milano tra l’agente di Edin Dzeko, Silvano Martina, e il ds giallorosso Gianluca Petrachi. Come riporta Sky Sport, i due si sono incontrati nel capoluogo lombardo e hanno discusso del futuro del bosniaco.

Sul giocatore c’è in pressing l’Inter, che lo vorrebbe da tempo, mentre la Roma non ha intenzione di scendere sotto ai 20 milioni per farlo partire. Nell’incontro milanese tra ds e agente dell’attaccante si è discusso proprio dell’eventuale cessione del bosniaco al club nerazzurro.