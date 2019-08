Dzeko, la Roma valuta l’idea di tenerlo: tutti i pro di una permanenza

Edin Dzeko vuole l’Inter, ma vari fattori lo spingono verso la permanenza alla Roma, che adesso è possibile. Le ultime

Potrebbe essere ancora a Roma il futuro di Edin Dzeko. Il bosniaco è stato (ed è ancora) molto vicino all’Inter, ma la bassa offerta dei nerazzurri non è stata accettata dai giallorossi, che chiedono una cifra più alta. Sono vari i fattori che spingono l’attaccante verso la permanenza nella Capitale.

Come spiega il Corriere dello Sport, a Roma non hanno ancora un sostituto per il bosniaco, dopo i vari rifiuti di Higuain. L’offerta nerazzurra, come abbiamo detto, continua poi a non essere idea alle richieste giallorosse di 20 milioni. Fonseca vorrebbe poi tenerlo, considerandolo ideale per il suo gioco. Tutti questi fattori spingono Dzeko verso la permanenza: sarà davvero così?