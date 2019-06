Eca, Agnelli: «Oggi è l’inizio del processo di consultazione»

Il presidente della Juve e del Governo del calcio Europeo, era presente all’Assemblea dell’ECA a Malta. Le sue parole

Nel corso dell’Assemblea dell’ECA convocata a Malta, ha parlato il presidente della Juve e del Governo del calcio Europeo, Andrea Agnelli. Ecco le parole riportate da Tuttomercatoweb.com: «L’Ajax è arrivato alla semifinale di Champions League, il double in Olanda, vincendo campionato e coppa locale. Tuttavia va solo ai preliminari di Champions, come può crescere l’Ajax? Questa riforma non riguarda solo i grandi club, ma l’Europa intera.

«Quello che è stato davvero deludente finora è stata l’intera conversazione, guidata da rappresentanti dei principali cinque campionati europei. Io lo vedo come un protezionismo dei grandi cinque campionati nei confronti del resto del calcio europeo».

«Per quanto mi riguarda, per quanto riguarda l’ECA, oggi è l’inizio del processo di consultazione. C’è molto da discutere e un sacco di tempo per essere dedicato ad esso. Voglio assicurarmi di trovare soluzioni insieme nell’interesse del calcio europeo».