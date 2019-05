Ecco Traoré: il «miglior giovane emergente» della Fiorentina del futuro

Nella giornata di Ieri Traoré è stato eletto «miglior giovane emergente» al memorial Niccolò Galli. La Fiorentina si gongola il suo nuovo gioelllino prelevato dall’Empoli

Alla diciottesima edizione del Memorial Niccolò Galli, Hamed Traoré ha vinto il premio come miglior giovane della nostra competizione. Il giovane classe 2000 dell’Empoli è stato uno dei protagonisti del centrocampo di Andreazzoli collezionando ben 31 presenze, 1 gol e 2 assist.

Il prossimo anno vestirà la maglia della Fiorentina: I Viola ne hanno ufficializzato l’arrivo per 12 miioni più bonus, anticipando la concorrenza agguerrita di Napoli, Inter, Roma e Chelsea. Il centrocampista della Costa D’Avorio è dotato di forza fisica spaventosa e, come afferma il suo ex allenatore Dal Canto: «per le caratteristiche che ha, può essere paragonato a Nainggolan». Nel futuro sentiremo sicuramente parlare di Hamed Traoré.