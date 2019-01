Il Genoa si muove dopo la cessione di Piatek al Milan. I rossoblù vicini a Sanabria, Ehizibue e Lerager. Già chiuso Sturaro

E’ Genoa-show! Enrico Preziosi è pronto a rivoluzionare ancora una volta la rosa del suo Genoa. Il club rossoblù ha ottenuto 35 milioni di euro dalla cessione di Piatek al Milan (è stato acquistato per 4-5 milioni appena 6 mesi fa) e ora è pronto a scatenarsi sul mercato in entrata. Il Genoa ha in pugno Antonio Sanabria del Betis Siviglia: l’ex attaccante di Roma e Sassuolo arriverà domani in Italia per sostenere le visite mediche (per lui prestito oneroso con diritto di riscatto tra 18 e 20 milioni). Intanto il Genoa ha chiuso un colpo a sorpresa, assicurandosi Kingsely Ehizibue, esterno destro 23enne del Pec Zwolle, tedesco naturalizzato olandese, atteso nelle prossime ore per le visite (era destinato alla Spal ma il Genoa ha chiuso l’intesa versando 3 milioni più bonus nelle casse degli olandesi).

Il Genoa non si ferma e dopo aver chiuso l’intesa con la Juventus per il ritorno di Stefano Sturaro, tratta con i bianconeri per Marko Pjaca (c’è l’accordo tra i club, decisiva la volontà del giocatore) e tratta a oltranza con il Bordeaux per Lukas Lerager. Il centrocampista del Bordeaux è la prima scelta per la mediana, in attesa del pieno recupero di Sturaro. Per Lerager la richiesta è di 8 milioni più bonus, la proposta Genoa parte da una base di 6 milioni. Pronti 5 colpi per rinforzare la formazione di Cesare Prandelli. In uscita invece Marchetti, Lapadula, Medeiros e Lisandro Lopez.