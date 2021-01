Ekdal dopo il rinnovo con la Sampdoria: «Ho subito detto sì»

Albin Ekdal si racconta ai canali ufficiali del club dopo il rinnovo del contratto fino al 2022 con la Sampdoria. Le parole del difensore

SAMPDORIA – «É il mio terzo anno qui con la Sampdoria e devo dire che sto benissimo, sia con la società che con i miei compagni: ogni giorno che vado a Bogliasco sono felice. Per me è un club importante, è una bella maglia da indossare. Spero di rimanere a lungo».

RINNOVO – «Quando la società mi ha chiesto se volevo rinnovare, ho detto senza alcun dubbio di si. Qui a Genova sono maturato come calciatore ma sopratutto come uomo: ho formato la mia famiglia, è nata la mia prima figlia e nascerò la seconda tra poco al Gaslini. Ricorderò sempre Genova per quello».