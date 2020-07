Eleonora Goldoni: «Grazie Napoli, sono entusiasta»

Il Napoli femminile ha ingaggiato Eleonora Goldoni: il messaggio su Instagram della calciatrice – FOTO

Eleonora Goldoni ha festeggiato attraverso il suo profilo Instagram il trasferimento al Napoli femminile.

«Carica ed entusiasta per questa nuova avventura in azzurro. Grazie Napoli per l’opportunità e la fiducia. Da parte mia ci sarà sempre massimo impegno, umiltà e passione per poter crescere, migliorare ed aiutare la squadra. Non vedo l’ora di cominciare».