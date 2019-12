Elneny Milan, il padre confessa: «Trattativa avanzata»

Elneny Milan, arriva la confessione del padre del calciatore: «Le trattative sono in fase avanzata, prossime ore decisive»

Mohamed Elneny potrebbe essere il primo rinforzo di gennaio per il mercato del Milan. L’attuale giocatore del Beşiktaş, il cui nome è orbitato in ambito rossonero nelle ultime settimane, sembra vicino.

A rivelare il tutto è il padre del calciatore, Nasser, che ai microfoni di Sada Al Balad TV ha rivelato: «Le trattative tra Mohamed e il Milan sono in fase avanzata, ma il contratto non è stato ancora firmato. Hanno rinnovato l’interesse in mio figlio e nelle prossime ore potrebbe essere decisive per firmare con il Milan».