Emergenza coronavirus, blocco per i contagiati: servirà una nuova idoneità?

Emergenza coronavirus, ci sarà un blocco per i contagiati e per chi tornerà in Italia. Ma servirà un’altra idoneità sportiva?

Ancora non ci sono tempi certi sulla ripresa del campionato, ma sicuramente bisognerà capire come ci si comporterà con i giocatori contagiati e che ritorneranno dall’estero, come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Chi è andato via dall’Italia dovrà effettuare un altro periodo di stop di 14 giorni, come previsto dalle norme. Da capire anche quale provvedimento verrà attuato nei confronti dei contagiati, che potrebbero effettuare una nuova idoneità sportiva.