Emergenza Coronavirus, Godin: «Non sappiamo se torneremo a giocare»

Diego Godin non nasconde i suoi dubbi in merito alla ripresa del campionato di Serie A, fermato dall’emergenza Coronavirus

Contattato da ESPN, Diego Godin ha analizzato il problema della ripresa del campionato di Serie A, attualmente bloccato per via dell’emergenza Coronavirus. Ecco le parole del centrale dell’Inter.

«Non sappiamo se e quando si tornerà a giocare: torneremo ad allenarci, ma è difficile prevedere quando gli stadi potranno contenere ancora 50/60/70mila persone. È veramente complicato. È come se fosse una mini-stagione, ormai siamo a casa da un mese senza toccare il pallone. È come se fosse una vacanza, come succede a giugno-luglio. Se dovessimo tornare a giocare, dovremo farlo intensamente e ogni due-tre giorni. Ma non so cosa potrà succedere».