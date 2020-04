Emergenza Coronavirus: le calciatrici del Lione hanno deciso di ridursi lo stipendio dal 10% al 20%. I dettagli

Le calciatrici del Lione per andare incontro alle esigenze del club hanno deciso di ridursi all’unanimità lo stipendio.

Le campioni di Francia in carica rinunceranno al 10% dell’ingaggio con la possibilità, in maniera volontaria per chi vorrà, di portare la percentuale fino al 20%. Una riduzione che andrà a toccare solo le calciatrici che percepiscono dai 6mila euro in su.