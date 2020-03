Emergenza Coronavirus, Mihajlovic: «Dovevamo fermarci prima»

Sinisa Mihajlovic parla dell’emergenza Coronavirus: ecco l’opinione del tecnico del Bologna sullo stop del campionato

Sinisa Mihajlovic, a La Gazzetta dello Sport, parla dell’emergenza Coronavirus e dell’incidenza sul campionato.

MIHAJLOVIC – «Giusto fermare gli allenamenti, sarebbe stato ancora più giusto fermare molto prima il campionato. La gente non ha capito immediatamente il pericolo, ma una cosa è la gente e un’altra chi ha il potere di decidere e soprattutto ha le informazioni scientifiche per farlo. Amo l’Italia ma in questo Paese le decisioni vengono sempre prese a metà. La scelta di chiudere tutto doveva essere fatta prima e in maniera netta. Spesso qui le persone rispettano le regole quando si mettono paura, come in questo caso. Gli italiani sono geniali ma se vuoi imporgli le cose o lo fai in modo netto o ti sfuggono».