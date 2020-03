Emergenza Coronavirus, Roma: «5000 biglietti gratuiti per operatori sanitari»

La Roma rende omaggio agli operatori sanitari che stanno lottando contro l’emergenza Coronavirus.

La società giallorossa ha fatto sapere che metterà a disposizione fino a 5000 biglietti per la prima partita a porte aperte all’Olimpico in favore degli eroi degli ospedali.

Ampliando la campagna HEROES lanciata sui social media giallorossi, l’#ASRoma metterà a disposizione degli operatori sanitari fino a 5000 biglietti gratuiti per la prima sfida in casa a porte aperte, per permettere ai tifosi di mostrare riconoscenza agli eroi di questi giorni pic.twitter.com/awPBNWpSKY

— AS Roma (@OfficialASRoma) March 28, 2020