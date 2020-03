Emergenza coronavirus, situazione grave in Spagna: oltre 3mila morti, superati i dati della Cina. I guariti sono oltre 5mila

Situazione grave, anzi gravissima, in Spagna. La penisola iberica è stata colpita dal coronavirus nei giorni scorsi e i dati sono tutt’altro che incoraggianti: oltre 3mila morti, come riportato dal quotidiano AS, per la precisione 3.434 persone decedute dall’inizio della pandemia.

I contagi sono incredibili: nelle ultime 24 ore ben 7937 unità, come confermato dal Ministero della Sanità spagnola. I morti, invece, hanno toccato quota 738 soltanto nelle ultime 24 ore.