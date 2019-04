Il Milan cerca il nuovo terzino. Il club rossonero pensa ad Emerson Palmieri ma anche su Arana. Leonardo ha avviato i contatti

Il Milan si rinnova pescando dal ‘Brasile’. Il club rossonero segue Malcom del Barcellona ma non solo. Leonardo, direttore sportivo rossonero, ha incontrato gli agenti della Elenko Sports e sono diversi i calciatori nel mirino del Milan. Non c’è solo Malcom sul taccuino di Leonardo. Secondo le ultime indiscrezioni riportate dalla Gazzetta dello Sport, il Milan segue anche Emerson Palmieri e Arana.

Il primo, terzino sinistro brasiliano naturalizzato italiano, è un classe ’94, ha giocato nella Roma e ora si gioca nel Chelsea. La pista però sembra essere molto complicata in quanto il giocatore avrebbe già deciso di non muoversi da Londra, soprattutto in caso di conferma di Sarri. Occhio poi a Guilherme Arana, giocatore classe 1997 di proprietà del Siviglia. Il brasiliano sarebbe una scommessa e avrebbe dei costi abbordabili.