Nome nuovo per la difesa dell’Inter. I nerazzurri avrebbero chiesto il prestito di Emerson Palmieri al Chelsea

L’Inter cerca nuovi difensori di fascia. Vrsaljko potrebbe andare via e potrebbe non essere riscattato e i nerazzurri potrebbero rivoluzionare, ancora una volta, le corsie laterali. Kwadwo Asamoah, dopo tanti anni da alternativa, è tornato ad essere considerato la prima alternativa per il ruolo ma è andato a fasi alterne. Il giocatore, nella prossima stagione, potrebbe alternarsi con un nuovo elemento. Il club nerazzurro ha avviato i contatti con Matteo Darmian, terzino in scadenza di contratto con il Manchester United ma pensa anche a Emerson Palmieri.

Il terzino classe ’94 ex Roma, passato al Chelsea, potrebbe andare via in estate. Secondo Repubblica, i nerazzurri starebbero pensando al laterale italo-brasiliano in vista della prossima stagione, chiedendo il prestito con diritto di riscatto. Una operazione che però complicata, dato che Maurizio Sarri considera Emerson Palmieri come prima alternativa a Marcos Alonso. Il giocatore del Chelsea difficilmente lascerà la Premier League nella prossima stagione e l’Inter probabilmente sarà costretta a guardare altrove. Emerson è un obiettivo dei nerazzurri ma per convincere il Chelsea ci sarà bisogno di un’offerta importante che difficilmente la società di Zhang potrà mettere sul piatto.