Emiliano Sala, arriva il verdetto FIFA: il Cardiff dovrà versare 6 milioni al Nantes

Sala, nessun accordo tra le due società e intervento da parte dell’organismo internazionale: ecco il verdetto

La scomparsa di Emiliano Sala ha intristito tutto il mondo e, se possibile, la querelle legale che si è scatenata tra Nantes e Cardiff dopo la morte del calciatore ancora di più. Come noto per settimane si è parlato dell’eventuale pagamento che il Cardiff avrebbe dovuto effettuare per l’acquisto del giocatore, poi deceduto mentre era intento a raggiungere la Gran Bretagna. Ora la Fifa è intervenuta e ha deciso.

In una riunione svoltasi a metà della scorsa settimana, il comitato mondiale dei giocatori ha infatti deciso che il Cardiff non dovrà versare l’intera somma per il trasferimento di Sala, ma bensì l’acconto di 7 milioni previsto lo scorso gennaio 2019. Entrambi i club hanno 10 giorni per presentare ricorso.