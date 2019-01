Emiliano Sala: riprese le ricerche, il Nantes gli dedica un muro – FOTO

Non si arrendono le autorità britanniche e continuano nella ricerca di Emiliano Sala, l’attaccante argentino passato dal Nantes al Cardiff City ed atteso nella capitale gallese l’altro giorno prima che l’areo sul quale viaggiava sparisse completamente dai radar. Dopo quasi 48 ore di richerche estenuanti, stamane nuovamente la polizia di Guernsey è tornata a setacciare in mare, insieme alla guardia costiera, dopo aver sospeso nella notte ogni attività a causa della scarsa visibilità. Le speranze di ritrovare Sala, così come il pilota del jet su cui era, ancora in vita sono davvero molto poche al momento, ma resta una flebile possibilità.

Nella notte il Nantes, club di provenienza di Sala, ha organizzato in compagnia dei tifosi una veglia di preghiera. Ieri inoltre il club ha inaugurato un muro interamente dedicato allo sfortunato attaccante argentino all’esterno del proprio stadio, per permettere alle tantissime persone accorse di poter depositare un fiore o un messaggio di speranza.

We are commencing a coastal search using be Channel Islands Air Search plane of Burhou, the Casquets, Alderney, the north coast of the Cherbourg Peninsula, north coast of Jersey and then back over Sark.

