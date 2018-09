Le dichiarazioni nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan, dell’allenatore dell’Empoli, Aurelio Andreazzoli

Domani l’Empoli tornerà in campo, dopo la sconfitta contro il Sassuolo, per sfidare il Milan nel turno infrasettimanale. In vista della gara contro i rossoneri, il tecnico dei toscani, Aurelio Andreazzoli ha parlato nella conferenza stampa della vigilia: «La filosofia della nostra società è chiara, cerchiamo il gioco, ma siamo consapevoli che il risultato è importante. Noi cerchiamo il “bello” utile, ma il nostro è un percorso lungo. Sappiamo quello che abbiamo fatto e possiamo eliminare le difficoltà utilizzando l’atteggiamento giusto. I risultati servono, anche se adesso cerchiamo di poggiarci sulle certezze che abbiamo».

Sull’avversario che domani affronterà l’Empoli, il tecnico ha spiegato: «Il Milan è una squadra che gioca con piacere, perché è in grado di fare tutto. Sono bravi a palleggiare, hanno chiarezza di idee e sanno realizzare i gol. Tutti si mettono a disposizione di Gattuso a cui faccio i complimenti, dato che la sua squadra dà la sensazione di essere davvero ben guidata».

Andreazzoli ha, poi, parlato della formazione:«L’ideale è sempre avere tutti i calciatori a disposizione, ma io preferisco parlare di quello che posso controllare. Devo guardare la squadra e pensare al modo di farla giocare al meglio, con l’idea di sfruttare i giocatori che ci sono. Mchedlidze? Penso sia pronto, adesso è un altro atleta, serve l’occasione giusta, ma penso che potrebbe essere quasi disponibile».