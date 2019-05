Empoli, Andreazzoli: «Non siamo al top. I numeri del Toro ci spaventano» 

L’allenatore dell’Empoli, Andreazzoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Torino

Empoli–Torino di domani pomeriggio sarà una gara importante per entrambe le squadre. I toscani cercheranno di ottenere 3 punti chiave per sperare nella salvezza; mentre il Toro dovrà ottenere assolutamente i 3 punti per cercare di ottenere un posto in Europa League. In conferenza stampa ha parlato il tecnico dei toscani, Andreazzoli.

Ecco le sue parole: «E’ una situazione complicata, lo sappiamo ma non dipendiamo da nessuno. E questa e’ una cosa importante. Domani è una tappa delle ultime due e ci concentriamo su questa. E’ una partita difficile, contro un Toro che ha 60 punti e qualcosa significa. Abbiamo un solo risultato a favore, contro una squadra che ha perso meno di tutti in trasferta. Le cose difficili ci stimolano, siamo in casa nostra e abbiamo già dimostrato che c’e’ anche il pubblico che ci dara’ una bella mano».

«Mentalmente siamo sempre stati bene, anche quando era molto difficile avere un controllo mentale di un certo tipo. Sotto l’aspetto fisico non siamo al top ma non ha importanza: superiamo ogni ostacolo, chi ha dolori li sopporterà, chi ha avuto problemi in settimana li supererà. La posta in palio è troppo grande».