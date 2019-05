Empoli, la maledizione della trasferta: a Milano per invertire il trend

L’Empoli ha necessità di invertire il trend negativo delle trasferte: una sola vittoria in questa stagione. A San Siro servirà l’impresa

Il Castellani di Empoli è stato un fortino di tutto rispetto: tra le mura amiche la compagine di Andreazzoli si è guadagnata ben 30 dei 38 punti conquistati. Ma è in trasferta che i toscani hanno fatto più fatica: solo 8 punti. Per agguantare il miracolo-salvezza servirà invertire il trend nella bolgia di San Siro: un’impresa per niente facile.

L’unica vittoria dell’Empoli in trasferta è quella al Marassi contro la Sampdoria. I tifosi azzurri faranno di tutto per far sentire a casa Caputo e compagni: è infatti prevista un’invasione di supporters a Milano. E se la vittoria è quasi imperativa, il pareggio nella casa dell’Inter è un obbligo.