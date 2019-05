Empoli: battuta la Samp, ma per la salvezza serve un miracolo

L’Empoli passa al Ferraris e stende la Sampdoria. Tre punti importanti conquistati e Genoa vicinissimo, ma la salvezza resta complicata

L’Empoli vince a sorpresa a Genova, battendo la Sampdoria 2-1. I tre punti conquistati dai toscani riaprono il discorso salvezza, nonostante la vittoria dell’Udinese sul Frosinone.

Al momento la squadra di Aurelio Andreazzoli resta al 18° posto a quota 35 punti, anche se il Genoa, sul ciglio della zona salvezza, è soltanto a una lunghezza di distanza. Peserà soprattutto l’esito di Bologna-Parma: entrambe le compagini sono ancora a rischio.

L’Empoli dovrà combattere fino alla fine per salvarsi, anche se l’impresa resta complicata, se non quasi impossibile. Il calendario non favorisce Ciccio Caputo e i compagni, visto che dovranno misurarsi col Torino, desideroso di accedere all’Europa League, e l’Inter, che deve ipotecare il discorso Champions.