Empoli Bologna: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Castellani andrà in scena la sfida di Serie A tra Empoli e Bologna. Gli azzurri per ripartire dopo le due sconfitte contro Cagliari e Milan, i rossoblù per continuare il sogno chiamato Champions. Due obiettivi diversi ma gli stessi stimoli per arrivare al risultato pieno. I toscani non possono sbagliare così come Motta vuole riprendere la corsa dopo la sconfitta contro l’Inter. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

EMPOLI (3-5-2): Caprile; Walukiewicz, Ismajli, Luperto; Gyasi, Zurkowski, Marin, Maleh, Cacace; Cambiaghi, Niang. All. Nicola

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Kristiansen; Fabbian, Freuler; Orsolini, Ferguson, Ndoye; Odgaard. All. Motta

Empoli-Bologna: orario e dove vederla

Empoli-Bologna gara delle ore 20:45 del venerdì, che aprirà la ventinovesima giornata della Serie A, la decima del girone di ritorno. Verrà trasmessa in co-esclusiva sia su DAZN sul canale 214 del satellite che su Sky sui canali Sky Sport Calcio (201) e Sky Sport (251). Per vedere la partita in streaming, DAZN permette la visione anche sul proprio sito ufficiale, mentre per gli abbonati Sky c’è a disposizione la piattaforma Sky Go. La partita sarà visibile anche su on demand di Sky.