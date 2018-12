Empoli-Bologna highlights e gol: le azioni salienti del match valido per la 15ª giornata della Serie A 2018/2019

Una delle gare in programma della 15ª giornata di Serie A è Empoli-Bologna, in programma allo StadioCarlo Castellani. Uno scontro salvezza tra le due società che non hanno iniziato al meglio la stagione ritrovandosi nelle zone basse della classifica. I padroni di casa con 13 punti all’attivo sono al 17 esimo posto a ridosso della zonaretrocessione, dove si trova invece la formazione di Filippo Inzaghi a due punti dai toscani. Le due squadre vogliono conquistare la salvezza e tre punti oggi, in uno scontro diretto, potrebbero rivelarsi determinanti nel corso della stagione.

A dirigere lo scontro salvezza tra Empoli e Bologna è stato l’arbitro Paolo Valeri della sezione di Roma 2. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti arbitrali Prenna e Fiorito. Quarto uomo è Davide Ghersini, mentre al Var saranno presenti Mariani e Liberti. Ecco gli highlights di Empoli-Bologna:

EMPOLI-BOLOGNA 1-0 – Antonio La Gumina regala un gran assist davanti alla porta a Francesco Caputo che ringrazia ed insacca nel sette di destra!

EMPOLI-BOLOGNA 1-1 – Si gonfia la rete! Rodrigo Palacio mette la palla in area e Andrea Poli si avventa sul cross per insaccarla in rete.