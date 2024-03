Empoli Bologna: bene le difese, ma Thiago Motta pesca il jolly

Empoli Bologna, i voti dei migliori e dei peggiori: bene le difese, Thiago Motta pesca il jolly dalla panchinna

Il Bologna ha espugnato il Castellani negli ultimi assalti con la rete di Fabbian. Ecco il giudizio sui due tecnici da parte de La Gazzetta dello Sport.

NICOLA – voto 6: «Un punto perso che era stato sudato fino al 3’ di recupero con la squadra in dieci per l’infortunio di Ebuehi. Ma la squadra è comunque viva e se gioca così ha ottime chance di salvarsi».

MOTTA – voto 7: «Dai e ridai, cambia e ricambia, spingi e insisti: davanti a Caprile le prova tutte e li mette tutti, giocando il calcio che si sa. Alla fine è Fabbian a pescare il jolly meritato».

Chi sono stati i migliori in campo? Un portiere e un difensore.

CAPRILE – voto 7: «Protagonista quasi fino in fondo. Nel primo tempo triplo salvataggio su Beukema, Urbanski e sul pallone che gira sul primo palo dopo rimpallo. Nel secondo miracolo su Salemaekers. Sul gol però respinge male il tiro di Calafiori».

CALAFIORI – voto 7: «Sostanzialmente ovunque, incessante nel chiudere e nel ripartire: impostando. Dopo una gara totale è ancora lui che scocca il tiro dal quale nasce il gol decisivo. Martello con classe».

I peggiori in campo, invece, vengono individuati tra quelli offensivi.

NIANG – voto 5: «Nei minuti iniziali salva quasi sulla linea un colpo di testa di Beukema. Imperdonabilmente molle e indeciso nel tu per tu con Skorupski, quando si mangia una palla gol colossale».

SAELEMAEKERS – voto 5,5: «Recupero su Cambiaghi da Oscar, davanti mette nel tritatutto Gyasi ma ha sempre un tempo di gioco di troppo: fallisce lo 0-1 in fuga solitaria davanti a “monster” Caprile. Errore non da lui».

Quanto alle statistiche, da segnalare che i toscani hanno centrato lo specchio della porta in una sola circostanza, a differenza degli emiliani che hanno sfiorato la decina (9). Baricentro molto basso per gli uomini di Nicola (47,5 metri), medio per quelli di Motta (5 metri più in avanti).