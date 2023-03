Empoli, Corsi: «Non dimentichiamo da dove veniamo, su Zanetti…»

Le parole di Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, sulla stagione della squadra toscana in Serie A. Tutti i dettagli

Fabrizio Corsi ha parlato a La Nazione della stagione dell’Empoli.

PAROLE – «Abbiamo vinto alcune partite equilibrate grazie ad episodi che ci sono venuti in favore, mentre ora le cose ci girano contro. La squadra mi è paradossalmente piaciuta più contro l’Udinese rispetto alla partita contro il Napoli. Non dobbiamo perdere la nostra dimensione. Dopo alcuni risultati positivi, si pensa che non si debbano passare dei momenti di difficoltà, ma questa non è la realtà. Siamo l’Empoli, solo che a volte alcuni se lo dimenticano. Il pericolo maggiore è un atteggiamento troppo critico che può portare a perdere fiducia. La nostra storia parla chiaro: può ricalcare la carriera di chi lo ha preceduto».