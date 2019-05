Empoli, Corsi: «Con Spalletti siamo cresciuti insieme ma a San Siro voglio vincere»

Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, ha parlato alla Gazzetta dello Sport della sfida decisiva di domenica sera contro l’Inter

Domenica sera a San Siro saranno uno contro l’altro Spalletti e il suo allievo Andreazzoli. Sulle tribune ci sarà Fabrizo Corsi, presidente dell’Empoli, che con il tecnico nerazzurro ha un legame di forte amicizia.

Intervistato dalla rosea, Corsi ha presentato i temi della sfida: «L’Empoli si gioca la permanenza in Serie A, per Spalletti conquistare la qualificazione in Champions League sarebbe solo un’altra ciliegina in una carriera formidabile». E su come si può battere l’Inter: «Come dice Andreazzoli, cercando di tenere palla più possibile. Perché se la palla l’abbiamo noi gli avversari non possono segnare»