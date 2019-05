Empoli-Fiorentina: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Empoli-Fiorentina, 35ª giornata Serie A 2018-2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Empoli–Fiorentina è una sfida cruciale in chiave salvezza. Il derby toscano, che andrà in scena al Castellani, ci dirà se gli azzurri potranno ambire alla permanenza in Serie A, oppure se la Fiorentina dovrà preoccuparsi della zona retrocessione. Chiesa venerdì non si era allenato per un attacco febbrile, ma dovrebbe essere stabilmente in campo. L’Empoli punta sulla vena realizzativa di Ciccio Caputo per continuare a lottare per la Serie A.

Empoli-Fiorentina: il tabellino

Empoli (3-5-2): Dragowski; Veseli, Silvestre, Nikolaou; Di Lorenzo, Krunic, Bennacer, Traoré, Pajac; Farias, Caputo. All. Andreazzoli

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Fernandes, Veretout; Mirallas, Simeone, Muriel. All. Montella

Empoli-Fiorentina: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 12.30

Empoli-Fiorentina: formazioni ufficiali

Empoli-Fiorentina: probabili formazioni e pre-partita

Empoli-Fiorentina Streaming: dove vederla in tv

Empoli-Fiorentina sarà trasmessa a partire dalle ore 12.30 in diretta streaming per pc, smartphone, tablet, smart tv e console su tutti i device compatibili tramite app DAZN, gratuitamente per gli abbonati Mediaset Premium e a pagamento per quelli Sky Sport (anche in tv attraverso decoder Sky Q per tutti coloro che hanno acquistato il ticket aggiuntivo), ma sempre tramite app DAZN. Clicca qui per abbonarti un mese gratis a DAZN.