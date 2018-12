Empoli-Inter: sospesa la vendita dei biglietti per il settore ospiti

All’indomani dei fatti di Inter-Napoli, l’Empoli prossimo avversario dei nerazzurri, ha annunciato la sospensione della vendita dei tagliandi per gli ospiti

All’indomani dei fatti di San Siro relativi agli ululati razzisti nei confronti di Koulibaly, l’Empoli, che affronterà i nerazzurri nell’ultimo turno d’andata, ha annunciato la sospensione della vendita dei biglietti per il settore ospiti e la tribuna laterale.

Questa la nota ufficiale diramata dal club: «L’Empoli FC comunica che, a seguito della riunione del Gos, il gruppo operativo di sicurezza, avvenuta questa mattina è stata sospesa la vendita dei tagliandi del Settore Ospiti e della Tribuna Laterale Sud dello Stadio Carlo Castellani per la gara Empoli-Inter, in programma sabato 29 dicembre alle ore 15.00. A seguito di eventuali nuove disposizioni da parte dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, saranno fornite precise informazioni per tutti coloro che ad oggi sono in possesso di regolare tagliando per i suddetti settori, già acquistato in precedenza».