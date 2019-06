Empoli, la Primavera si salva e si “vendica” con il Genoa

Empoli retrocesso in B all’ultima giornata mentre il Genoa si è salvato. La “vendetta” in Primavera: i toscani battono i rossoblù al playout

Stavolta è tutto vero: Empoli salva, Genoa retrocessa. Peccato che si parli di Primavera, ma è comunque una grande impresa per i toscani che dopo l’1-1 in Liguria battono il Genoa in casa e si conquistano la permanenza in Primavera 1.

Vantaggio del Genoa di Bianchi, pareggio dell’Empoli con Montaperto su calcio di rigore assegnato per fallo di mano di Da Cunha. Nella ripresa l’Empoli domina e chiude la partita con due calci d’angolo da sinistra: decisive le zuccate di Ekong e Canestrelli che condannano il Genoa e regalano la salvezza all’Empoli.