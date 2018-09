Su una ribattuta della difesa toscana, Biglia scaglia in rete alle spalle di Terracciano. Gol di Biglia o autogol di Capezzi?

Un primo tempo divertente allo stadio Castellani di Empoli, dove il Milan è al momento in vantaggio per uno a zero sui padroni di casa. La rete è arrivata al 10′ minuto, quando dopo una respinta della difesa azzurra, Biglia ha superato con un gran tiro un ottimo Terracciano. Dopo aver inizialmente assegnato la rete all’argentino, la Lega ha però rivisto la sua decisione. Dai replay infatti, si nota come Capezzi intervenga sul tiro che sembrava diretto fuori lo specchio della porta. Una situazione simile a quella dell’autogol di Skriniar nell’anticipo Inter-Fiorentina, anche se allora lo slovacco è sembrato meno colpevole del centrocampista dell’Empoli.