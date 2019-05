Empoli, missione salvezza: servono punti contro gli ex Mazzarri e Spalletti

Empoli, una missione salvezza quasi disperata: negli ultimi 180′ del campionato servono punti contro gli ex Mazzarri e Spalletti

Forse qualcuno non ci sperava nemmeno più ad Empoli. E invece, a due turni dalla fine del campionato, i toscani sono pienamente in corsa per la salvezza. Merito dei sei punti raccolti nelle ultime due uscite, contro la Fiorentina prima e la Sampdoria poi. A complicare però i piani, adesso, non tanto il divario in classifica dalle dirette concorrenti, quanto un calendario decisamente aspro.

I ragazzi di Andreazzoli, infatti, dovranno affrontare prima un Torino in piena corsa per l’Europa e poi la complessa trasferta di San Siro contro l’Inter. E così, il club toscano, dovrà reclamare punti contro due storici ex. Perché Spalletti ad Empoli ci ha giocato a lungo e lì ha iniziato la sua avventura da allenatore. Ma anche Mazzarri, ai tempi centrocampista, ci è passato per ben cinque anni, collezionando da calciatore quasi 100 presenze.