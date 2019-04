Empoli-Napoli, la lista dei convocati di Ancelotti: out Insigne, dubbi Mertens e Hysaj

Ecco la lista dei 20 convocati del Napoli in vista della trasferta di Empoli che si giocherà mercoledì sera al Castellani

Ancelotti ha convocato 20 giocatori in vista della trasferta di Empoli che si giocherà domani al Castellani. Non c’è Lorenzo Insigne ancora alle prese con i problemi di natura muscolare mentre Hysaj e Mertens potrebbero recuperare in extremis anche se si conoscerà la loro sorte solo pochi minuti prima del match. Ieri i due giocatori avevano lavorato in gruppo e sicuramente, qualora non dovessero essere schierati dal primo minuto, potrebbero comunque trovare spazio a partita in corso. Ecco la lista dei 20 convocati di Ancelotti:

Lista convocati Napoli: Meret, Karnezis, D’Andrea, Malcuit, Koulibaly, Hysaj, Luperto, Maksimovic, Mario Rui, Zedadka, Allan, Zielinski, Fabian Ruiz, Verdi, Callejon, Ounas, Mertens, Younes, Milik, Gaetano.