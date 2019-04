Empoli-Napoli streaming e probabili formazioni: dove vederla

Empoli-Napoli streaming e probabili formazioni: ecco dove vedere la gara valida per la 30ª giornata della Serie A 2018/2019

Empoli-Napoli streaming e probabili formazioni: dove vedere la gara valida per il 30° turno della Serie A 2018/2019. Mercoledì 3 aprile alle ore 19, allo stadio ‘Castellani’ di Empoli, gli azzurri guidati da Aurelio Andreazzoli ricevono la squadra di Carlo Ancelotti. Toscani terzultimi in classifica con 25 punti e reduci dalla sconfitta in casa della Juventus; Napoli secondo (63) e proveniente dalla vittoria sul campo della Roma. Nella sfida d’andata, giocata a inizio novembre al ‘San Paolo’, largo successo napoletano col risultato di 5-1. Adesso è di nuovo Empoli contro Napoli: toscani per alimentare l’obiettivo salvezza, partenopei per rafforzare il secondo posto.

Empoli-Napoli sarà trasmessa in streaming su DAZN: la piattaforma, dopo la sottoscrizione di un abbonamento è disponibile su pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile (Clicca qui per abbonarti un mese gratis a DAZN). La partita sarà disponibile gratuitamente per gli abbonati a Mediaset Premium e, a pagamento, per quelli di Sky Sport (anche in tv attraverso decoder Sky Q per tutti coloro che hanno acquistato il ticket aggiuntivo), ma sempre tramite app DAZN. Sarà inoltre possibile seguire la cronaca in diretta della gara sulle frequenze radiofoniche di Rai Radio 1 e in diretta live testuale direttamente sul nostro sito con ampio pre-partita. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: CALCIO STREAMING.

Empoli-Napoli

Competizione: Serie A 2018/2019

Quando: mercoledì 3 aprile 2019

Fischio d’inizio: ore 19

Dove vederla in streaming: DAZN

Stadio: Carlo Castellani (Empoli)

Arbitro: Daniele Doveri (sez. Roma 1)

EMPOLI – Andreazzoli non può contare solo sul lungodegente La Gumina e deve sciogliere un paio di dubbi sulla formazione iniziale. A centrocampo, solito ballottaggio tra Traore e Acquah, mentre Pasqual si gioca una maglia con Pajac. Azzurri probabilmente in campo con Dragowski in porta, Veseli, Silvestre e Dell’Orco in linea di difesa. Per la linea di centrocampo si scaldano Di Lorenzo, Traore, Bennacer, Krunic e Pasqual; in attacco, verso la conferma della coppia Farias-Caputo.

NAPOLI – Ancelotti recupera Hysaj e Mertens (comunque destinati alla panchina), mentre deve fare a meno di Insigne, Diawara, Ghoulam, Albiol e Chiriches. Napoli probabilmente in campo con Meret in porta, Malcuit, Maksimovic, Koulibaly e Mario Rui in linea di difesa; a centrocampo sono pronti Callejon, Allan, Zielinski e Younes. In attacco, possibile coppia formata da Milik e Verdi (pronto anche Ounas).

EMPOLI (3-5-2): Dragowski; Veseli, Silvestre, Dell’Orco; Di Lorenzo, Traore, Bennacer, Krunic, Pasqual; Farias, Caputo. .

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Zielinski, Younes; Milik, Verdi.

