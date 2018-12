Guida TV: la diretta delle partite di oggi di Serie A, Serie B, Champions League, Europa League e dei principali campionati stranieri su Sky Sport, DAZN, Rai e Mediaset

Serie A, Serie B, Serie C, Champions League, Europa League ma anche campionati esteri come la Liga, la Premier League, la Bundesliga e la Ligue 1: il calcio in tv è ormai per tutti i gusti e soprattutto su tutti i canali. Dalla ricca offerta Sky Sport a quella DAZN (Clicca qui per abbonarti un mese Gratis), senza dimenticare ovviamente quella della tv pubblica Rai o quella di Mediaset, passando per le novità della programmazione di Eleven Sports, Eurosport e Sportitalia: ecco le partite di calcio oggi per tutti i dispositivi mobili (tablet, smartphone e perfino console da gioco) e tutti i device, ma pure per tv e smart tv. Qui di seguito la guida tv completa con l’elenco delle partite di stasera di tutte le competizioni e i palinsesti trasmessi dalle emittenti italiane. Ricordiamo che una lista aggiornata di tutti i canali sui cui guardare le partite in streaming e in diretta è disponibile al seguente link: STREAM HD CALCIO.

MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 2018

18.30 Schalke 04-Bayer Leverkusen (Bundesliga) – SKY SPORT FOOTBALL

20.30 Bayern-Lipsia (Bundesliga) – SKY SPORT UNO e SKY SPORT FOOTBALL

20.45 Arsenal-Tottenham (League Cup) – DAZN

20.45 Chelsea-Bournemouth (League Cup) – DAZN

21.05 Marsiglia-Strasburgo (Coupe de la Ligue) – DAZN

VENERDÌ 21 DICEMBRE 2018

19.30 Girona-Getafe (Liga) – DAZN

21.00 Ascoli-Brescia (Serie B) – DAZN

21.00 Real Sociedad-Alaves (Liga) – DAZN

SABATO 22 DICEMBRE 2018

12.30 Lazio-Cagliari (Serie A) – DAZN

13.00 Betis-Eibar (Liga) – DAZN

15.00 Diretta Goal (Serie A) – SKY SPORT (canale 251 satellite)

15.00 Napoli-SPAL (Serie A) – SKY SPORT (canale 252 satellite)

15.00 Genoa-Atalanta (Serie A) – SKY SPORT (canale 253 satellite)

15.00 Sassuolo-Torino (Serie A) – SKY SPORT (canale 254 satellite)

15.00 Empoli-Sampdoria (Serie A) – SKY SPORT (canale 255 satellite)

15.00 Milan-Fiorentina (Serie A) – SKY SPORT (canale 256 satellite)

15.00 Udinese-Frosinone (Serie A) – DAZN

15.00 Livorno-Verona (Serie B) – DAZN

15.00 Cremonese-Carpi (Serie B) – DAZN

15.00 Lens-Ajaccio (Ligue 2) – DAZN

16.15 Atletico Madrid-Espanyol (Liga) – DAZN

18.00 Chievo-Inter (Serie A) – SKY SPORT (canale da definire)

18.00 Parma-Inter (Serie A) – SKY SPORT (canale da definire)

18.30 Barcellona-Celta (Liga) – DAZN

20.30 Juventus-Roma (Serie A) – DAZN

20.45 Athletic Bilbao-Valladolid (Liga) – DAZN

21.00 PSG-Nantes (Ligue 1) – DAZN

21.00 Rennes-Nimes (Ligue 1) – DAZN

21.00 Saint-Etienne-Digione (Ligue 1) – DAZN

21.00 Monaco-Guingamp (Ligue 1) – DAZN

21.00 Strasburgo-Nizza (Ligue 1) – DAZN

21.00 Angers-Marsiglia (Ligue 1) – DAZN

21.00 Reims-Caen (Ligue 1) – DAZN

21.00 Montpellier-Lione (Ligue 1) – DAZN

21.00 Bordeaux-Amiens (Ligue 1) – DAZN

21.00 Lilla-Tolosa (Ligue 1) – DAZN

DOMENICA 23 DICEMBRE 2018