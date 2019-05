Empoli, Pasqual: «Crederemo alla salvezze finché la matematica non ci condanna»

«La Champions dovrà darci lo spunto per non mollare fino all’ultimo secondo», così Manuel Pasqual carica i suoi per credere nella salvezza

Il difensore dell’Empoli Manuel Pasqual ha parlato a Sky Sport a margine di un evento benefico in città: «Salvezza? Ci crederemo finché la matematica ci manterrà in Serie A. Prendere a esempio la Champions? Quest’anno la Champions è stato qualcosa di incredibile, le due semifinali ci danno lo spunto per non mollare fino all’ultimo secondo e questi bambini ci danno ulteriore spinta». Nonostante un calendario difficile (Sampdoria, Torino e Inter) Pasqual crede nella salvezza, la sua carica potrà quindi essere decisiva anche per i compagni per sperare fino alla fine nell’obiettivo.