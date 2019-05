Empoli, speranza salvezza: il destino è nelle mani dei ragazzi di Andreazzoli

Empoli, la salvezza è una speranza concreta: a due giornate dal termine, il destino è nelle mani dei toscani

Sembrava uno scenario quasi impossibile, invece è proprio così: le speranze di salvezza dell’Empoli, a 180′ dalla conclusione del campionato, sono tutte nelle mani e nei piedi dei ragazzi di Andreazzoli. L’obiettivo resta tremendamente difficile da raggiungere, ma non dipendere per forza dai risultati delle rivali resta comunque un dato confortante.

E possibile in virtù del pareggio di ieri del Genoa contro il Cagliari, punticino che proietta il gruppo di Prandelli a +2 sui toscani ma con una gara in più disputata. Se l’Empoli raccoglie bottino pieno contro Torino ed Inter, insomma, a quel punto si spalancherebbero le porte della salvezza. Senza tenere l’orecchio incollato alla radiolina, come tanto tempo fa.