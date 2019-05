Empoli-Torino, Rade Krunic osservato speciale tra salvezza ed Europa

Il centrocampista dell’Empoli è il profilo “Hamsik” ideale di Mazzarri. In Empoli-Toro sarà l’osservato speciale

Una stagione da incorniciare per Rade Krunic all’Empoli. In un centrocampo disegnato ad arte da Andreazzoli con il bosniaco assoluto protagonista con 33 presenze, 5 reti e 6 assist. E ora, le sirene del calciomercato iniziano a suonare. A 180′ dalla fine del campionato, per Krunic non sarà più facile far finta di niente: «Non è giusto parlarne adesso, siamo un una situazione particolare e delicata, ci sarà tempo».

E nei prossimi 90′, il bosniaco potrebbe essere l’osservato speciale di Empoli-Toro, con i granata che lo cercano da tempo, e lui pronto a brillare: «Vorrei fare un gol importante per la salvezza». Mazzarri cerca l’Hamsik del Toro del futuro e Krunic potrebbe essere il profilo ideale.