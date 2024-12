Empoli Torino, Vanoli ora esulta: ritrova questi quattro big per l’incontro

Empoli Torino di Serie A è alle porte, Paolo Vanoli si prepara alla sfida e ritrova ben quattro giocatori, ecco chi sono i granata in campo

Poco più di 24 ore ci separano da Empoli Torino, prossima partita di Serie A. Proprio in virtù dell’arrivo del match del Castellani, che andrà in scena domani sera alle 20e45, arrivano buone (per non dire ottime) notizie in casa granata. A svelarvi ci ha pensato Paolo Vanoli quest’oggi in conferenza stampa e riguarda l’infermeria del club. Ivan Ilic è infatti tornato dall’infortunio (e per lui potrebbe prospettarsi uno spezzone di gara), mentre Linetty, Vlasic e Nije sono totalmente a disposizione dopo alcuni problemi fisici accusati in settimana. Così Vanoli pre Empoli Torino:

VANOLI PRE EMPOLI TORINO – «Stiamo bene, abbiamo recuperato Linetty, Njie e Vlasic. Avevano avuto un problema intestinale, ma ci sono. Ilic si è aggregato al gruppo per tutta la settimana, farà parte dei convocati»

E ancora: «Ilic è tornato in gruppo, sicuramente non si può pretendere di avere 90 minuti. Ma può avere una parte di partita, se necessario»

