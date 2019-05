Empoli, 3 vittorie di fila in Serie A: non accadeva dal 2015 

L’Empoli vince contro il Torino ed esce dalla zona retrocessione: 3 successi di fila in Serie A non accadevano dal 2015

L’Empoli ha ottenuto una roboante vittoria contro il Torino vincendo per 4-1 in casa. I toscani non segnavano 4 gol in un match di Serie A dal novembre del 2016 contro il Pescara. Ma non è tutto.

Con i granata, l’Empoli ha inanellato la terza vittoria di fila, un risultato che in Serie A non accadeva dal 2015. Grazie a questi numeri, la squadra di Andreazzoli è riuscita a togliersi momentaneamente dalla zona retrocessione.